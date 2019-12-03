СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал приводить подробности разговора, отметив, что также глава государства уже провел во вторник еще один телефонный разговор.

"Да, один из разговоров был именно с ней [главой Еврокомиссии]", - подтвердил представитель Кремля.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее заявил, что Урсула фон дер Ляйен позвонит Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами Группы двадцати (G20).

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД прошла 22-23 ноября в Нагое. В следующем году саммит G20 состоится 21-22 ноября в Саудовской Аравии.