Песков заявил, что образ "российских хакеров" за рубежом используют как "пугалку"

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Образ "российских хакеров" используется за рубежом как пугалка и фетиш для отвлечения внимания населения от собственных проблем. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения, что якобы российские хакеры обнародовали документы о переговорах между Великобританией и США.

"Это такой устойчивый термин уже - российские хакеры, его используют фактически как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем", - сказал представитель Кремля. По его словам, "очень удобно для демонизации и прикрытия своей головной боли" использовать такую "пугалку в виде российских хакеров".

"Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что обычно такие обвинения и претензии "не носят какого-то подтвержденного характера" и "не имеют под собой какой-то аргументации, фактологии и так далее". "Поэтому серьезно это комментировать невозможно", - заключил представитель Кремля.