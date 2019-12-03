Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 7 декабря и обсудят дорожные карты интеграции двух стран и ряд других двусторонних вопросов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча готовится", - сказал он в ответ на просьбу подтвердить поступившую из Минска информацию о том, что переговоры двух лидеров пройдут в Сочи 7 декабря. "[Будут рассмотрены] вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела", - добавил представитель Кремля.