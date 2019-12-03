Песков: отношения с Россией никогда не мешали Турции сотрудничать с другими партнерами

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Отношения с Россией никогда не мешали ни Турции, ни другим государствам сотрудничать с третьими странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками.

"Многоплановые и дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими партнерства в других направлениях, - подчеркнул Песков. - Об этом никогда не было и не могло идти речи".