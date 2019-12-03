Песков: дела НАТО интересуют Россию только тогда, когда альянс ей угрожает

"Это не наше дело, - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о внутренних противоречиях в НАТО. - Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности Российской Федерации". Он напомнил, что "этот альянс - это продукт эпохи конфронтации холодной войны". "Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась, но альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего другого, по идее, нести не может", - считает представитель Кремля.

"В этом плане, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит внутри альянса, а что касается отмирания частей тела или неотмирания - это не наш вопрос", - уверен Песков. Таким образом он отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга" из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками.