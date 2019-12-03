В Кремле пока нет позиции по предложению Цуканова дать губернаторам право увольнять мэров

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль пока не сформулировал позицию по вопросу о том, должно ли у губернаторов быть право отстранять от должности глав муниципалитетов. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока какой-то сформулированной позиции на этот счет нет", - сказал представитель Кремля, комментируя предложение полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова дать главам регионов полномочия отстранять мэров, не справляющихся со своими обязанностями.