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Путин поздравил фон дер Ляйен с вступлением в должность председателя Еврокомиссии

Президент России также обсудил с главой ЕК предстоящую встречу на высшем уровне в "нормандском формате" 9 декабря в Париже

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность председателя Европейской комиссии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", - говорится в сообщении.

Обсуждены также вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в "нормандском формате", отметили в пресс-службе. В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения минских договоренностей.

Контакты с Жан-Клодом Юнкером

Владимир Путин договорился с Жан-Клодом Юнкером, завершившим работу на посту председателя Европейской комиссии, продолжать личные контакты.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник "состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Жан-Клодом Юнкером". "Путин поблагодарил собеседника за конструктивное взаимодействие как на протяжении последнего периода, так и в предыдущие годы", - отметили в Кремле.

В пресс-службе также подчеркнули, что во время телефонного разговора "условлено и далее поддерживать личные контакты".

Руководство институтов Евросоюза сменилось с 1 декабря. Завершился срок полномочий исполнительной структуры ЕС - Европейской комиссии - под руководством люксембуржца Жан-Клода Юнкера, которого на этом посту сменила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФон дер Ляйен, Урсула
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