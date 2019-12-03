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Кремль не комментирует нахождение вооруженной автоматами полиции Украины в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об этом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая публикует регулярные отчеты о соблюдении условий разведения

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения о нахождении в районе разведения сил в Донбассе украинской полиции, вооруженной автоматами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на просьбу дать оценку тому факту, что вооруженная автоматами украинская полиция находится в деревне Екатериновка неподалеку от района разведения сил и средств противоборствующих сторон.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, - сказал Песков. - СММ [Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ] публикует регулярные отчеты о соблюдении условий разведения, поэтому это больше их прерогатива делать соответствующие заявления".

В ноябре 2019 года завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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