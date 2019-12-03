Володин призвал депутатов воздержаться от голословных обвинений в адрес губернаторов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании палаты призвал депутатов воздерживаться от голословных обвинений в адрес представителей исполнительной власти.

Тему критики в адрес губернаторов поднял депутат от КПРФ Олег Смолин, по словам которого "со стороны СМИ и органов власти продолжаются накаты на партию и ее представителей", включая губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Володин напомнил, что за последнее время с трибуны Госдумы звучали критика и обвинения в адрес других глав регионов.

"Коллеги, давайте мы с вами здесь выработаем подходы, обсудим этот вопрос с руководителями фракций, - сказал Володин. - Давайте все-таки здесь следовать какому-то системному подходу, либо мы с вами не сможем эти вопросы рассматривать в правовом поле".

"С этой трибуны не могут звучать ложные обвинения. Давайте подумаем, выработаем подходы, которые, может, лягут в основу нашего регламента, возможно, и внесем поправку в законодательство", - продолжил спикер.

Он также призвал СМИ быть осмотрительнее в ситуациях с освещением арестов чиновников, так как демонстрация задержания наносит непоправимый урон тем, чьи дела потом закрываются.

"С думской трибуны не должны звучать голословные факты, обвинения, которые лживы", - сказал Володин, призвав коллег нести ответственность за свои заявления и опираться на реальные материалы.