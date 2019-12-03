Володин заявил, что украинским властям следовало промолчать по вопросу о нацменьшинствах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что представителям украинских властей следовало промолчать по вопросу о нарушении прав национальных меньшинств на Украине.

"Что касается заявлений отдельных представителей власти, министров, лучше, наверное, в этом случае они промолчали, чем показывали свою необразованность, ханжество и свои мировоззрения, которые несовместимы не только с европейскими стандартами, но и в принципе они осуждаемы во всем мире", - заявил журналистам Володин.