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Лавров отметил роль Института Африки в организации российско-африканского саммита

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что институт пользуется заслуженным авторитетом как головная структура фундаментального и научно-прикладного изучения Африканского континента

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Работа Института Африки Российской академии наук (РАН) сыграла значимую роль в организации прошедшего в октябре в Сочи саммита Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном во вторник на сайте МИД РФ приветствии министра иностранных дел Сергея Лаврова коллективу института в связи с 60-летием со дня его основания.

"Аналитическая деятельность института служит большим подспорьем для нашей совместной работы на африканском направлении. Значимая практическая роль института в решении актуальных внешнеполитических задач была наилучшим образом продемонстрирована в ходе подготовки и успешного проведения в Сочи 23-24 октября 2019 года экономического форума и саммита Россия - Африка", - отмечается в тексте.

Лавров выразил уверенность, что в условиях активизации российско-африканских отношений коллектив института с присущим ему высочайшим профессионализмом продолжит эффективно трудиться в тесном взаимодействии с МИД РФ в интересах общего дела.

"Институт Африки пользуется заслуженным авторитетом и признанием в нашей стране и за ее пределами как головная структура фундаментального и научно-прикладного изучения Африканского континента", - подчеркнул глава МИД РФ, поздравив его коллектив с юбилеем и пожелав интересных исследований и творческого роста.

Институт Африки РАН создан в 1959 году. Его сотрудники занимаются исследованием исторических, социально-политических, экономических, этнокультурных проблем нескольких десятков независимых государств, появившихся на Африканском континенте в результате крушения колониальной системы. За время работы была создана солидная научная база развития советско-африканских, а впоследствии российско-африканских отношений. Первым директором института стал его основатель Иван Потехин, с 2016 года институт возглавляет член-корресподент, доктор экономических наук, профессор Ирина Абрамова. В институте работают 158 научных сотрудников.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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