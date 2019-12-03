Песков заявил, что конкретики по второй поставке комплексов С-400 Турции нет

"Это же не связано с визитом. Постоянные контакты осуществляются между соответствующими службами. Пока никакой конкретики сказать нельзя, но как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудить вторую поставку комплексов С-400.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.