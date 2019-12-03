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Лавров обсудил с послами стран - членов ЕС Cирию, Ливию и внутриукраинский конфликт

Стороны также обсудили перспективы восстановления отношений между Россией и ЕС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран - членов Евросоюза и представителем ЕС в Москве Маркусом Эдерером ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы внутриукраинского конфликта. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены актуальные международные вопросы с акцентом на перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию в Сирии, Ливии и проблематику осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в дипведомстве.

Стороны также обсудили перспективы восстановления отношений между Россией и ЕС. При этом "было подчеркнуто, что российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с новым руководством Евросоюза", добавили в МИД РФ.

"Акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей в Европе, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий на континенте", - указали в министерстве.

Встреча прошла 2 декабря, уточнили в дипведомстве.

Ранее представительство ЕС в Москве сообщило в своем Twitter, что на встрече речь шла о состоянии отношений между Евросоюзом и Россией, а также о некоторых международных вопросах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияЛивияЭдерер, Маркус
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