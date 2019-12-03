Глава Калмыкии отказался от предложения возглавить региональное отделение "Единой России"

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался возглавить региональное отделение партии "Единая Россия", назвав эффективной работу действующего секретаря калмыцкого отделения партии Анатолия Козачко.

"Принял решение отказаться от предложения возглавить калмыцкое отделение "Единой России". Считаю, что Анатолий Козачко достаточно эффективно справляется с этой работой, и этот момент я обозначил в разговоре с Андреем Анатольевичем Турчаком, секретарем генерального совета "Единой России", - написал Хасиков в Instagram.

Он привел данные Фонда "Общественное мнение", согласно которым региональное отделение "Единой России" за последние три месяца продемонстрировало заметный рост доверия населения - на 10,4%. Калмыкия по рейтингу партии занимает третье место в ЮФО с рейтингом 37,8% и ростом на 10,6 пункта, в целом по стране - 20-е место.

"Совместными усилиями с региональным отделением партии нам удалось изменить общую тенденцию. Мы начали перезагрузку работы всех уровней власти, это уже приносит результаты, что заметно даже сторонним наблюдателям", - добавил глава Калмыкии.

24 октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов России секретарями региональных отделений партии. Речь идет о главах Адыгеи - Мурате Кумпилове, Башкирии - Радии Хабирове, Кабардино-Балкарии - Казбеке Кокове, Якутии - Айсене Николаеве, губернаторах Приморского и Ставропольского краев Олеге Кожемяко и Владимире Владимирове. Руководителями региональных отделений единороссов стали также губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Нижегородской - Глеб Никитин, Новосибирской - Андрей Травников, Самарской - Дмитрий Азаров, Брянской - Александр Богомаз, Мурманской - Андрей Чибис и врио главы Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов возглавляли ее региональные отделения, однако затем ее прекратили.