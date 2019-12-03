Россия рассчитывает, что Турция и ПНС Ливии воздержатся от шагов, обостряющих обстановку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что подписавшие меморандумы о разграничении морских зон и о сотрудничестве в области безопасности Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии воздержатся от шагов, способных обострить обстановку в самой Ливии и в Средиземноморье. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.

"Рассчитываем, что стороны, подписавшие упомянутые меморандумы, проявят политическое благоразумие и будут воздерживаться от шагов, способных еще больше обострить и без того непростую обстановку в Ливии и в целом в Средиземноморье", - указала она.