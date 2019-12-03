Путин в Сочи обсудит с Вучичем двустороннее сотрудничество и международную проблематику

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Двустороннее сотрудничество и международную проблематику обсудит в среду в Сочи президент России Владимир Путин с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Это будет третья встреча Путина и Вучича в этом году.

Отношения партнерства и дружбы

Как ранее заявил сербский президент, он с нетерпением ждет своего визита в Сочи, так как очередной личный контакт с российским лидером означает возможность для содержательного разговора, для обмена мнениями по глобальным и региональным вопросам, а также важнейшим вопросам сербско-российского сотрудничества, особенно в экономике.

Накануне визита первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью ТАСС подчеркнул, что Сербия и Россия находятся на пике своих отношений. "Мы можем с большим удовлетворением сказать, что Сербия и Российская Федерация в настоящий момент находятся в точке своих наилучших отношений, а встреча двух лидеров в Сочи станет еще одним подтверждением не только этого факта, но и, что намного важнее, обоюдной готовности к дальнейшему прогрессу и развитию нашего сотрудничества, а пространство для такого развития есть", - сказал Дачич.

Он заметил, что лидерам двух государств необходимо обсудить широкий спектр вопросов - от развития экономического сотрудничества до важных "геополитических вопросов, какими, например, являются отношения в Балканском регионе". "Для моей страны Россия является партнерским и дружественным государством, которое понимает нашу позицию на международной арене и не задумываясь поддерживает нас везде, где это необходимо. И наша позиция по отношению к России крайне искренняя и партнерская. Напомню вам, что Сербия не присоединилась к санкциям против России и не сделает этого в будущем, мы поддерживаем Россию на всех международных форумах, считаем ее близким другом и стратегическим партнером", - подчеркнул Дачич.

Шпионский скандал не помеха

Предстоящая встреча Путина и Вучича была омрачена разгоревшимся в конце ноября шпионским скандалом. На портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Журналист утверждал, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Тем не менее, Вучич сразу же заявил, что не думает отменять визит в РФ из-за предполагаемого шпионского скандала. "Что касается отношений с РФ... у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент [России Владимир] Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии. У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем", - сказал тогда Вучич.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь выразил уверенность, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на них повлиять. "Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - подчеркнул представитель Кремля.