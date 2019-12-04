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США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме

В посольстве РФ призвали Вашингтон отказаться от порочной визовой практики, которая ведет к деградации отношений
Здание посольства России в США Анатолий Бочинин/ТАСС
Описание
Здание посольства России в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту, а также воспрепятствовали посещению Молодежного форума в Нью-Йорке главой Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером комментарии пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

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"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию, - обратили внимание в диппредставительстве. - Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Официальные власти США "последовательно ограничивают въезд российских официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

"Мы до сих пор не получили ответов на наши запросы, что произошло с обеспечением визами делегации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре, - констатировали в посольстве. - В нарушение собственных обязательств США создали препятствия для участия российской стороны в заседаниях Первого и Третьего комитетов ГА ООН. В значительной степени из-за этого была сорвана их субстантивная работа". Таким образом, в Вашингтоне стали определять, кто "может (должен) представлять ту или иную страну".

"Так совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым, - отмечается в тексте. - Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России".

Надуманные предлоги

В посольстве сообщили, что в настоящее время не имеют ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США.

"Вызывает озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - констатировали в диппредставительстве.

Деградация отношений

Подобные действия американских властей "ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации".

"Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики. Хорошим сигналом стало бы удаление вводящей в заблуждение российских граждан "информации" на сайте посольства США в Москве", - говорится в комментарии.

Российская сторона призывает американских коллег "перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды". "Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - заявили в посольстве.

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