Патрушев в Шанхае обсуждает с руководством ЦК КПК вопросы стратегической стабильности

ШАНХАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности проходят в среду в Шанхае, их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

Стороны обсуждают партнерство Москвы и Пекина, а также актуальные вопросы международной повестки.

"В узком составе мы обсудим российско-китайское сотрудничество, обменяемся мнениями по российско-американским, китайско-американским отношениям, ситуации в области стратегической стабильности, а также американской политике вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Патрушев на открытии консультаций.

"На заседании в расширенном составе предлагаю провести обзор двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, а также обсудить развитие ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановку на Ближнем Востоке, а также взаимодействие России и Китая на международной арене", - сказал секретарь СБ РФ.

Он напомнил, что это их вторая встреча с Ян Цзечи в нынешнем году, предыдущая прошла в октябре в Бразилии на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Ян Цзечи в свою очередь отметил важность развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

С российской стороны в консультациях участвуют представители аппарата Совета безопасности, МИД, Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.