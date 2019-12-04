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Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Серия обысков у нескольких членов незарегистрированной Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, прошла в среду. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из членов партии Михаил Бирюков.

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.

По его словам, обыск у его подзащитного закончен, он находится в статусе свидетеля. "У Светова изъяли два телефона и ноутбук. Необходимость изъятия именно этой техники была прописана в постановлении судьи, который его выдал. Все эти следственные действия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного человека, который якобы разместил в интернете материалы, где содержались развратные действия с участием несовершеннолетних", - отметил адвокат.

Ранее обыски прошли у еще одного члена Либертарианской партии, Дмитрия Браженко. По словам его адвоката Дмитрия Захватова, он также находится в статусе свидетеля, но защитник не уточнил, по какому уголовному делу.

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