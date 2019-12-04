Консультации РФ и КНР по вопросам стратегической стабильности завершились в Шанхае

ШАНХАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Российско-китайские консультации с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и члена политбюро ЦК Компартии Китая, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Яна Цзечи по вопросам стратегической стабильности завершились в среду в Шанхае, на них, в частности, обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов российско-китайского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействию России и Китая на международной арене и в многосторонних форматах", - сказал он.

По словам Аношина, Патрушев и Ян Цзечи обменялись мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе по ситуации на Корейском полуострове, а также по обстановке на Ближнем Востоке. Кроме того, была подробно рассмотрена ситуация в области стратегической стабильности, тематика вмешательства других стран во внутренние дела суверенных государств.

С российской стороны в консультациях принимали участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.