Косачев назвал невыдачу виз США делегации РФ еще одним ударом по двусторонним отношениям

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Невыдача виз США делегации Федерального казначейства РФ для участия в международной конференции является очередным ударом по двусторонним отношениям, который не останется без последствий. Об этом заявил журналистам в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему "Россия первая начала" (а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве) и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай. Но во всяком случае самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют - поговорим", - сказал Косачев.

Он убежден, что сейчас почти все происходящее в США имеет сугубо внутреннее звучание "на фоне разворачивающегося шоу с импичментом [американскому лидеру] Дональду Трампу". "Хотя в самих США страсти кипят, появляются какие-то новые свидетельства, кто-то меняет показания, короче, все по законам Голливуда, то за пределами Америки, мне кажется, мало кто следит за этой эпопеей в деталях, поскольку происходящее все больше напоминает какие-то местечковые дрязги, а не политику сверхдержавы. И прилетевший вдруг из этих дрязг запрет на въезд сотрудникам российского казначейства - из той же мелочной и бессмысленной серии", - считает сенатор.

"Ей-богу, за сверхдержаву обидно", - добавил Косачев.

Как говорится в распространенном во вторник вечером комментарии пресс-службы российского посольства в Вашингтоне, США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту, а также воспрепятствовали посещению молодежного форума в Нью-Йорке главой департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.

В сентябре ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.