Глава Ленобласти рассчитывает принять участие в губернаторских выборах в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассчитывает принять участие в губернаторских выборах в 2020 году и уже готовит программу развития региона на последующие годы. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции по итогам года.

"Я ориентируюсь на мнение и позицию двух своих работодателей - на жителей и президента. Если они будут считать, что я не должен, я не способен, то в этом случае я на выборы не пойду. Во всех иных ситуациях, если будет поддержка от жителей и президента, то я на выборы пойду", - сказал Дрозденко.

Он также отметил, что команда управленцев Ленинградской области готовит программу развития региона не только на 2020 год, но и на несколько лет вперед, которая носит название "Ленинградский прорыв".