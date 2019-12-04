Слуцкий: "визовая война" США ставит под сомнение необходимость проведения там мероприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Очередной случай невыдачи виз российским официальным лицам властями США заставляет задуматься о целесообразности проведения там международных мероприятий, в том числе под эгидой ООН. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вашингтон последовательно ведет "визовую войну", создавая новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США. Последний случай по невыдаче виз делегации Федерального казначейства лишь подтверждает эту негативную тенденцию и усугубляет ситуацию", - констатировал депутат, заметив, что "это очередной удар по двусторонним отношениям".

Слуцкий обратил внимание на то, что "США проявили себя как недобросовестный партнер в плане организации многосторонних форматов" далеко не первый раз. "Самым вопиющим из них стала невыдача виз без объяснения причин ряду членов делегации РФ, направлявшейся на Генеральную ассамблею ООН в конце сентября. В частности, мой паспорт до сих пор находится в посольстве США в России", - заметил глава комитета.

"Все это еще и еще раз должно заставить задуматься о целесообразности проведения в Соединенных Штатов как различных международных форумов и конференций, так и мероприятий по линии ООН", - заключил Слуцкий.

Как говорится в распространенном во вторник вечером комментарии пресс-службы российского посольства в Вашингтоне, США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту, а также воспрепятствовали посещению молодежного форума в Нью-Йорке главой департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.

В сентябре ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.