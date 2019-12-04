Песков назвал неуместными разговоры о возможных решениях саммита "нормандской четверки"

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки".

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными, - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. - Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже и только потом будет ясно к какому решению они придут".

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в Лондоне, что документ, который будет обнародован по завершении саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), зафиксирует достигнутые достижения и не будет содержать амбициозных положений.

По его словам, документ не является новым, советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике еще 2 сентября. Глава МИД Украины подчеркнул, что принятые решения не изменят содержание минских соглашений, заверив, что "это не будет "Минск-3".