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Выход США и России из ДРСМД

Песков: позиция Пекина по новому договору об РСМД полностью находит понимание в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нужно говорить и об участии в договоре стран Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Позиция Пекина по новому договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности полностью находит понимание в Москве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа относительно нового договора по РСМД.

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"Позиция Пекина находит понимание в Москве, об этом неоднократно говорил наш президент, - сказал Песков. - Смысл заключается в том, что если говорить о руинах РСМД и необходимости их компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности".

Представитель Кремля отметил, что в этом плане Москве гораздо больше импонируют предложения президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Новый договор нужен, поскольку старый уже все, к нашему сожалению и не по нашей инициативе, - отметил он. - Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез - тему стратегической стабильности".

Песков подчеркнул, что Трамп повторил свои неоднократно высказываемую идею о том, что следовало бы вместо разрушенного ДРСМД новый заключить договор, в котором помимо США и России принимал участие Китай. "Трамп ранее заявлял о том, что у него якобы есть данные о том, что Китай не против. Эти его данные были незамедлительно опровергнуты из Пекина, где было сказано, что Пекин абсолютно не собирается этого делать", - сказал пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичВыход США и России из ДРСМД
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