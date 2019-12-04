Песков: позиция Пекина по новому договору об РСМД полностью находит понимание в Москве

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Позиция Пекина по новому договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности полностью находит понимание в Москве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа относительно нового договора по РСМД.

"Позиция Пекина находит понимание в Москве, об этом неоднократно говорил наш президент, - сказал Песков. - Смысл заключается в том, что если говорить о руинах РСМД и необходимости их компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности".

Представитель Кремля отметил, что в этом плане Москве гораздо больше импонируют предложения президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Новый договор нужен, поскольку старый уже все, к нашему сожалению и не по нашей инициативе, - отметил он. - Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез - тему стратегической стабильности".

Песков подчеркнул, что Трамп повторил свои неоднократно высказываемую идею о том, что следовало бы вместо разрушенного ДРСМД новый заключить договор, в котором помимо США и России принимал участие Китай. "Трамп ранее заявлял о том, что у него якобы есть данные о том, что Китай не против. Эти его данные были незамедлительно опровергнуты из Пекина, где было сказано, что Пекин абсолютно не собирается этого делать", - сказал пресс-секретарь президента.