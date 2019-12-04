Путин: партнерство РФ и Сербии подтверждается ежедневной работой в различных сферах

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что стратегическое партнерство с Сербией подтверждается ежедневной работой в сфере политики, экономики и безопасности. Об этом российский лидер заявил, открывая переговоры в узком составе со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Наши отношения развиваются весьма позитивно, наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, - сказал глава российского государства. - Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики". По оценке Путина, в 2018 году взаимный товарооборот вырос на 2%, а за девять месяцев текущего года - рост составил свыше 9%. Президент также отметил активную работу двусторонней межправительственной комиссии и других институтов, созданных специально для развития двусторонних связей. "Все это, надеюсь, обсудим в ходе Вашего визита", - сказал Путин.

Российский лидер пригласил Вучича на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года в Москве. "Ждем Вас в мае следующего года в Москве", - сказал Путин. Вучич поблагодарил его за это и в свою очередь пригласил вновь посетить Сербию. "Мы все еще вспоминаем с теплотой Ваш исторический визит в Сербию и Белград, потому что Вы дали мощнейший толчок дальнейшему развитию наших отношений. Спасибо еще раз. Мы приглашаем Вас в ближайшее время посетить Сербию еще раз, - сказал Вучич, обращаясь к Путину на русском языке. - У меня есть еще письмо нашего Патриарха Сербского Иринея".