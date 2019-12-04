МИД: Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников российского посольства из Германии. Об этом заявили ТАСС в среду в МИД РФ.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином.