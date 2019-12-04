Глава Ленобласти Дрозденко рассчитывает принять участие в губернаторских выборах 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассчитывает принять участие в губернаторских выборах в 2020 году и уже готовит программу развития региона на последующие годы. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции по итогам года.

"Я ориентируюсь на мнение и позицию двух своих работодателей - на жителей и президента. Если они будут считать, что я не должен, я не способен, то в этом случае я на выборы не пойду. Во всех иных ситуациях, если будет поддержка от жителей и президента, то я на выборы пойду", - сказал Дрозденко.

Он также отметил, что команда управленцев Ленинградской области готовит программу развития региона не только на 2020 год, но и на несколько лет вперед, которая носит название "Ленинградский прорыв". "Программа будет состоять из семи основных направлений, <...> первое направление - это ленинградская семья. Мы хотим, чтобы правительство Ленинградской области, власть стала членом любой ленинградской семьи. Как есть старший родственник - брат, дядя, к которому семья всегда может обратиться - занять денег, помочь с лечением ребенка, мы хотим, чтобы мы шли под лозунгом, что ленинградская семья - мы ее любим и защищаем", - пояснил Дрозденко.

Второй блок касается охраны природы, и регион намерен оценить влияние всех предприятий, социальных учреждений, жилого фонда на состояние окружающей среды. "Неслучайно следующий посыл, который мы дали - это ввести мораторий по размещению [новых] объектов I и II класса опасности и создание промышленных зон, где будут размещаться объекты I и II класса опасности", - отметил губернатор.

Также в программу "Ленинградского прорыва" вошло направление по развитию транспортной инфраструктуры, в частности, губернатор предложил построить полукольцо, которое объединит основные вылетные магистрали из Санкт-Петербурга. Это должно избавить город и региональные трассы от транзитного движения. Кроме того, "Ленинградской прорыв" включает сферу развития и сохранения кадров за счет программ по дошкольному, профессиональному образованию, переподготовке кадров и других мер. Еще два блока, по словам Дрозденко, посвящены благоустройству и сохранению исторической памяти региона.