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Высылка из Германии сотрудников российского посольства
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Посол России: доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине не было и нет

По словам посла России в ФРГ Сергея Нечаева, речь идет о "немотивированной политизации преступления", несмотря на то, что расследование еще не завершено

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Доказательства причастности России к убийству гражданина Грузии, которое было совершено в конце августа в Берлине, отсутствуют. Об этом заявил в среду посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова приводит пресс-служба диппредставительства.

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"Подтверждаем, что правительство ФРГ приняло решение об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с якобы недостаточным уровнем содействия российской стороны в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии", - сказал посол.

"Глубоко разочарованы подходом германской стороны. Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет", - добавил он. По словам Нечаева, речь идет о "немотивированной политизации преступления", несмотря на то, что расследование еще не завершено.

"Указанные действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях и, разумеется, не останутся без надлежащей реакции", - подчеркнул он.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что есть основания говорить о причастности "государственных инстанций" РФ к убийству. МИД Германии объявил, что высылает двух российских дипломатов.

Теги
РоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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