Поставки Сербии комплексов С-400 на переговорах Путина и Вучича не обсуждались

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич на переговорах не обсуждали вопрос поставок комплексов С-400 Сербии. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

"Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет, - сказал он, отвечая на вопрос, поднимался ли этот вопрос на переговорах. - Я может быть что-то не знаю, но при мне не обсуждали".

Борисов добавил, что Россия "по просьбе сербской стороны досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники, речь идет боевых машинах разведки и десанта". "Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999 года научили их, что себя надо защищать", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что на совместные с Сербией учения российская сторона привозила "Панцири" и С-400. "Высоко оценили технику, будут в планах рассматривать приобретение, - заключил Борисов. - Сейчас идет модернизация истребительной авиации МиГ-29 до уровня Миг-29М. В общем, год от года у нас увеличиваются объемы поставок".