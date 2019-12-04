Косачев заявил о готовности к диалогу с европарламентариями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил о заинтересованности председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макалистера во встрече с российскими коллегами и заявил о готовности российской стороны к возобновлению диалога с европарламентариями.

"Я хотел бы использовать нашу беседу, чтобы через вас еще раз передать нашим коллегам в Европейском парламенте, что мы готовы к возобновлению диалога по линии комитета парламентского сотрудничества и по линии комитетов по международным делам", - сказал Косачев в среду на встрече с членом комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхардом Бютикофером в Совфеде. "Заочно мы уже знакомы с нынешним председателем комитета по международным делам, господином Макалистером, обмениваемся письмами, вроде бы есть взаимная заинтересованность во встрече, но пока это более желание, нежели действительность. Так что считайте, что вы получили домашнее задание", - добавил он.

Косачев отметил, что рад всем встречам с европарламентариями, так как в настоящее время такие контакты носят достаточно эпизодический и несистемный характер. "И это, искренне вам признаюсь, разочаровывает. Как известно, межпарламентское сотрудничество признано составной частью отношении России и Европейского союза, что называется, на договорно-правовом уровне, это 95-я статья соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом, учредившая комитет парламентского сотрудничества", - отметил сенатор.

Он напомнил, что комитет парламентского сотрудничества успешно работал до 2014 года, успел провести 17 полномасштабных заседаний, достаточно большое число сопутствующих мероприятий.

"Сейчас этот диалог стоит на месте, еще раз повторю, встречи носят эпизодический характер, а повестка дня Европейского парламента включает в себя российские вопросы значительно более регулярно, чем происходят наши встречи. Мы, разумеется, внимательно следим за этими дискуссиями, нам приятно внимание, которое Европейский парламент уделяет России, но, разумеется, мы не можем согласится с теми выводами, которые доминируют в большинстве резолюций, принимаемых Европейским парламентом на российскую тему", - сказал Косачев.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что при составлении резолюций принимается во внимание только одна точка зрения - точка зрения тех стран, которые представлены в Европейском парламенте, "которые используют эти институты, для того чтобы фиксировать свои антироссийские настроения". "Мы понимаем, что наши отношения весьма сложны, в них присутствует очень большое количество проблем, что эти проблемы часто носят очень сложный характер", - отметил Косачев, добавив, что только диалог может помочь решить противоречия.