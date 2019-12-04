В Крыму назвали "сказками" заявления о проникновении украинского радио на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Проникновение украинского радио в Крым - это сказка, а средства на установку вышки и передатчиков на границе с Россией были потрачены впустую. Такое мнение высказал в среду ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

На сайте нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в среду сообщалось, что в 2020 году украинским радио будет покрыто 80% Крыма. Якобы уже сейчас количество слушателей на полуострове достигает 1 млн человек.

"Это невозможно априори. Опять выдумали себе какую-то сказку и начинают в нее верить. Есть их отчеты со стороны Украины, что они мониторили на границе проникновение украинского радио и с сожалением отмечали, что дальше Чонгара (село в Херсонской области Украины на границе с Россией) оно не проникает. Все средства, которые были затрачены на их вышки, ни к чему толком не привели", - сказал Зырянов.

Министр предположил, что речь в заявлении нацсовета может идти о старых советских длинноволновых передатчиках, сигнал которых в теории может добить из Европы до Индии, но такой диапазон в России уже не используется. "У нас, помимо наших региональных радиоканалов, есть еще всевозможное количество федеральных радиоканалов, которые с удовольствием слушают жители. Кто слушает украинские каналы, я не знаю. Тем более, что их нет", - добавил Зырянов.