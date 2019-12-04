Лавров встретится в ходе поездки в Италию с премьер-министром Конте

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Италию встретится с премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщил в среду посол РФ Сергей Разов.

"Мы буквально завтра ждем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который приедет [в Рим] выступить на международной конференции, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и премьер-министром Джузеппе Конте", - сказал Разов на мероприятии, посвященном презентации работы Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ и открытию фестиваля "Россия-Италия. Сквозь века".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит 5-7 декабря с рабочим визитом Италию, где примет участие в конференции "Средиземноморские диалоги".

Кроме того, глава МИД РФ проведет переговоры со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. По словам Захаровой, это первая их личная встреча после формирования очередного состава правительства Италии в сентябре текущего года. По ее словам, ожидается, что "значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении".