Лавров на министерской встрече ОБСЕ в Словакии напомнит о принципе неделимой безопасности

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в Словакии примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, как ожидается, на его полях глава российского дипведомства проведет ряд двусторонних встреч.

"В Братиславе планируется насыщенная программа двусторонних переговоров Сергея Лаврова с министрами иностранных дел государств-участников, стран-партнеров, руководством ОБСЕ и других международных организаций. Перед началом СМИД намечена традиционная встреча министров иностранных дел стран ОДКБ", - заявили на Смоленской площади в преддверии заседания.

В среду в Брюсселе сообщили о намерении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля провести переговоры с главой МИД России.

Безопасность в Евроатлантике

Заседание СМИД ОБСЕ проходит сразу после саммита стран НАТО. На нем Россию назвали одной из главных угроз безопасности, а по его итогам генсек альянса Йенс Столтенберг, хотя и озвучил готовность альянса вести диалог с РФ, от продолжения политики сдерживания не отказался. Для Москвы этот настрой не является неожиданностью, но, безусловно, вызывает опасения, так как подобные настроения угрожают фрагментацией безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

Россия намерена призвать участников встречи вновь подтвердить приверженность принципу неделимой безопасности и роли ОБСЕ как площадки для диалога и равноправного взаимодействия государств-участников и их объединений.

Кроме того, российская делегация выразит поддержку усилиям ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее сопредседательству в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье и работе на Балканах.

Нагорнокарабахский вопрос

В Братиславе также пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. За день до этого здесь состоялась двусторонняя армяно-азербайджанская встреча.

Россия, будучи одним из сопредседателей, прилагает усилия для нахождения конфликтующими сторонами общего знаменателя. В начале недели глава МИД РФ посетил с официальным визитом Баку, где после встречи с коллегой озвучил надежду, что по итогам пятисторонних переговоров будет принято совместное заявление, закрепляющее приверженность основополагающим принципам, которые "были одобрены сторонами уже много лет назад и сохраняют свою жизненность и актуальность".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992 года.

Не с пустыми руками

Как рассказала журналистам на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, делегация России везет на министерскую встречу ОБСЕ солидный набор проектов решений по наиболее значимым темам. В частности, к 75-летию окончания Второй мировой войны (проект согласован в формате ОДКБ и предусматривает подключение других стран); к 20-летию Хартии европейской безопасности и Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве; об усилении роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков (от всех стран ОДКБ); об ответственном поведении СМИ в интересах общества, свободного от терроризма и экстремизма; об укреплении роли ОБСЕ по предотвращению и борьбе с терроризмом.

Российская делегация также отметит и отдельно остановится на проблематике нарушения прав нацменьшинств, попытках сегрегации и дискриминации СМИ, подъеме агрессивного национализма, который наблюдается, в частности, на Украине, а также в странах Европейского союза, особенно в Прибалтике. "Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ как площадки для равноправного диалога и сотрудничества государств-участников, добивается повышения ее роли в европейских и международных делах, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Исходим из того, что общей стратегической целью государств-участников остается выполнение поручения саммита организации в Астане 2010 года о построении сообщества равной и неделимой безопасности, а текущей задачей - восстановление доверия".