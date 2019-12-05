Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов. Онлайн

ТАСС/Ruptly

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дает ежегодное итоговое интервью телеканалам. Как ранее сообщили в пресс-службе кабмина, премьер подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году и расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом. Вопросы премьеру смогут задать представители 20 телеканалов.

Нынешний "Разговор с Дмитрием Медведевым" - 12-й за время его работы на постах президента и главы правительства. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов.