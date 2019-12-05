Севастопольский омбудсмен сообщил, что СБУ отпустила задержанного единоросса Кучерявого

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Житель Севастополя, член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, о задержании которого сообщила в среду на своем сайте Служба безопасности Украины, отпущен, сообщил ТАСС в четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

"Мне позвонила его жена и сказала, что его отпустили. Сказать о том, остался ли он на Украине или вернулся в РФ, пока не могу", - сказал Буцай.

На сайте севастопольского отделения "Единой России" уточняется, что Кучерявый - член регионального политического совета севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Безопасные дороги" в Севастополе.

В отделении агентству сообщили, что также проверяют информацию о задержании Кучерявого. "В отделении в данный момент ждут, подтвердится ли данная информация. Если она подтвердится, то комментарий будет позднее", - сказал собеседник.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны правоохранительных органов.