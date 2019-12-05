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Профильный комитет Думы не поддержал законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии

Депутат Александр Хинштейн отметил, что порядок ношения идентификационных жетонов утвержден приказом директора Росгвардии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг не поддержал законопроект об обязательном размещении на форменной одежде или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров. Об этом журналистам сообщил замглавы комитета Александр Хинштейн.

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"Есть закон о полиции, который уже эту норму устанавливает про идентификационный номер, и есть положение о федеральной службе войск национальной гвардии, утвержденное указом президента. Этим положением установлено, что порядок ношения военной формы, амуниции и идентификационных жетонов устанавливается самим ведомством. Таким образом, регулировать через федеральные законы этот вопрос невозможно", - пояснил после заседания комитета Александр Хинштейн.

Он заметил, что уже вышел приказ директора Росгвардии, "который определяет и порядок ношения идентификационных номеров, и сами их образцы".

Автором законопроекта выступил член Совета Федерации Владимир Лукин. "На закон отсутствует отзыв правительства. При этом в самом законопроекте Владимир Петрович [Лукин] пишет, что проект потребует расходов из федерального бюджета, но отзыва не предоставляет, расчетов не делает, поэтому в этом виде законопроект просто не может быть рассмотрен", - резюмировал Хинштейн.

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