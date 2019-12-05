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Посол РФ: власти Латвии взяли жесткий курс на создание национального государства

Такую политику нельзя называть адекватной попыткой консолидации общества, отметил Евгений Лукьянов

РИГА, 5 декабря. /ТАСС/. Правящая коалиция Латвии взяла жесткий курс на создание национального государства. Об этом в четверг заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

"Создается впечатление, что коалиция взяла жесткий курс на создание национального, моноэтнического государства, - сказал он. - Государственная власть и не скрывает, что строит общество на основе латышскости. Однако эта латышскость практически насаждается силой".

Посол привел в качестве примера перевод школьного образования на латышский язык обучения.

"Такую политику нельзя называть адекватной попыткой консолидации общества. Она еще больше ограничит права русскоязычных жителей и будет способствовать росту напряжения в контексте национальных отношений", - заявил посол.

Как подчеркнул Лукьянов, хотя Россия понимает, что учиться нужно на языке страны, где человек родился и вырос, каждый ребенок имеет право на образование на родном языке и комфортную учебную среду.

Дипломат упрекнул власти Латвии в том, что они отрицают ощутимый вклад русского языка и культуры в развитие страны, пытаясь "вычеркнуть века общей истории". Кроме того, напомнил Лукьянов, в Латвии по-прежнему проживает огромное количество неграждан, права которых значительно ограничены.

Ранее президент Латвии подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентябрю 2021 года.

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