Власти Севастополя не располагают данными о цели поездки на Украину члена "Единой России"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя пока не располагают информацией о цели поездки на Украину члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, данные о задержании которого опубликовала 4 декабря на своем сайте украинская служба безопасности. Об этом сообщил в четверг журналистам врио главы города Михаил Развожаев.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай ранее сообщил ТАСС, что Кучерявый отпущен после задержания.

"Каждый человек попадает в беду, мы обязаны сделать все, чтобы помочь ему с этой белой справиться. А с точки зрения целей поездки, пока я подтверждения от наших правоохранительных органов не получил. Но если та цель, которая была обозначена, то это, конечно, цель печальная. Все-таки, будучи гражданином России и членом "Единой России", получать документы другого государства - это, наверное, не очень корректно", - сказал Развожаев.

На сайте севастопольского отделения "Единой России" сообщается, что Кучерявый - член регионального политического совета севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Безопасные дороги" в Севастополе. В отделении агентству ранее сообщили, что также проверяют информацию о задержании Кучерявого.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны правоохранительных органов.