Медведев призвал ЕС набраться мужества и "объявить перемирие" в отношениях с Россией

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что страны Запада должны сами объявить перемирие в отношениях с Москвой, но для этого придется набраться мужества.

"Сейчас в Европейской комиссии новая команда, она пока не обременена всякими разными прежними решениями, во всяком случае с точки зрения личной ответственности за них. У них есть шансы это поправить, если они того захотят", - сказал председатель правительства РФ в интервью телеканалам, говоря об отношениях ЕС с Россией. При этом он подчеркнул: "Не мы эту войнушку начали и не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие, тогда все можно вернуть в нормальное русло".

"Думаю, что все-таки нужно набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти уже в плоскость нормальных отношений, нормализации этих отношений", - отметил Медведев.

Председатель правительства заявил: "Мы исходим из того, что торговые отношения должны быть многовекторные, чем больше стран с нами в торговых отношениях состоят, тем лучше".

Председатель правительства заверил, что Москва готова строить отдельные отношения со странами Европы, если те не готовы решать проблемы сообща. "Мы готовы наши отношения с европейскими странами выстраивать и на двустороннем треке, ничего такого сверхсложного здесь нет", - заявил председатель правительства в интервью российским телеканалам. Он напомнил, что в ЕС решения принимаются коллегиально. По оценке главы кабинета министров, сейчас Евросоюз ведет "близорукую политику" в отношении России. "Но уверен: она [антироссийская политика ЕС] все равно рано или поздно закончится общим примирением", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что когда первые ограничения вводились в 2014 году, торговый оборон РФ с Евросоюзом составлял $417 млрд, "а потом грохнулся где-то на 250". "Кому от этого лучше стало?" - задал риторический вопрос российский премьер. "Я им [европейцам] все время говорю: эти деньги уже просто не вернуть, это рабочие места, это заработки бизнеса, заработки людей, которые у нас работают", - отметил председатель правительства.

Глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что от ухудшения экономических отношений РФ и ЕС "американцам стало ни холодно, ни жарко", "потому что у них как было приблизительно $25 млрд торгового оборота с РФ, так и осталось, они ничего не потеряли". "Европейцы сдулись вдвое", - повторил Медведев. Он также подчеркнул, что "в то же время торговый оборот с Китаем [у РФ] вырос очень существенно", напомнив, что перед Москвой и Пекином стоит цель довести товарооборот до $200 млрд.

Руководство институтов Евросоюза сменилось с 1 декабря. Завершился срок полномочий исполнительной структуры ЕС - Европейской комиссии - под руководством люксембуржца Жан-Клода Юнкера, которого на этом посту сменила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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