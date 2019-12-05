Медведев: интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интеграцию России и Белоруссии необходимо сохранить, найти "развязки" можно по всем проблемным вопросам. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться. "Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, - это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что 6 декабря встретится с премьер-министром Белоруссии для обсуждения состояния интеграции, а в субботу приедет белорусский лидер Александр Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре текущего года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. К настоящему времени стороны согласовали около 20 дорожных карт.

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