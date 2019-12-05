Источник: Россия выслала болгарского дипломата в ответ на действия Софии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия в качестве зеркального ответа на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата выслала из Москвы сотрудника болгарского посольства. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", - сказал собеседник агентства.

Болгария 29 октября объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва рассмотрит ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".