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Источник: Россия выслала болгарского дипломата в ответ на действия Софии

29 октября Болгария объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже
Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия в качестве зеркального ответа на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата выслала из Москвы сотрудника болгарского посольства. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", - сказал собеседник агентства.

Болгария 29 октября объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва рассмотрит ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".

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