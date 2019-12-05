Косачев: американская идея Индо-Тихоокеанского региона вызывает у России массу вопросов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новая американская концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", поддерживаемая Австралией, вызывает у России массу вопросов. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Австралии Греймом Миханом.

"Наша убежденная позиция заключается в том, что сотрудничество в АТР не должно носить дискриминационного характера ни для одной из стран региона. Мы не поддерживаем концепции, которые выстраиваются в пользу одних стран и против других. В этом контексте у нас вызывает много вопросов активно продвигаемая США и поддерживаемая Австралией концепция Индо-Тихоокеанского региона, которая, на наш взгляд, во многом нацелена на то, чтобы как-то ограничить и изолировать Китай", - сказал Косачев.

По его мнению, и Китай, и многие другие страны региона, которые не относятся к традиционному Западу, "совершенно точно заслуживают такого же внимания и такого же сотрудничества, как и любые другие участники этих процессов".

Косачев обратил внимание посла Австралии на то, что у России с Китаем сейчас "беспрецедентно высокий уровень отношений во всех областях". "Насколько я могу наблюдать, у Австралии с точки зрения торгово-экономических отношений очень много совпадающих интересов с Китаем. Это направление для вас не менее интересно. Но иногда вам мешают ваши обязательства по военно-политическому сотрудничеству с США, Японией, Новой Зеландией, Великобританией. Мне представляется, что эта ситуация развивается для Австралии достаточно противоречиво", - сказал сенатор.

По его словам, сейчас не самое простое время для отношений России и Австралии. "Уверен, что вы это понимаете не хуже меня. У наших двусторонних отношений всегда была достаточно широкая повестка дня - и политическая, и экономическая, и социальная. В последние пять лет [после присоединения Крыма к РФ] эта повестка существенным образом сократилась. Это не было выбором российской стороны", - констатировал парламентарий. Он добавил, что всегда готов к восстановлению диалога с коллегами из Австралии.

"Из всего набора решений Запада, с которыми мы не соглашаемся, одним из наименее удачных я бы назвал замораживание межпарламентского диалога. Сейчас мы встречаемся с нашими коллегами в основном на площадках многосторонних форумов. Ближайшая возможность - это очередная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, которая как раз пройдет в Австралии в середине января будущего года. Я планирую принять участие в этом заседании", - сообщил глава международного комитета СФ.

О концепции

Новая региональная концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую активно продвигают Австралия, Индия, США и Япония, была предложена президентом США Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одной из ее главных задач является ограничение влияния Китая в регионе.