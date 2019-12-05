Медведев: в правительстве РФ царят хороший командный дух и взаимопонимание

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен командным духом и взаимопониманием в правительстве.

"Мне кажется, что у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. Я могу об этом судить даже по сравнению с некоторыми другими примерами, которые мне известны", - сказал председатель правительства в интервью российским телеканалам.

Говоря о формах и приемах работы в кабинете министров, Медведев с улыбкой заметил, что "рукоприкладство недопустимо". Переходя на серьезный тон, он признался, что правительство "периодически собирается, обсуждает, как дела". Премьер добавил, что считает членов кабинета министров своими товарищами.

Он поделился секретами "внутренней кухни": "В конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет, я из зала выгоняю всех приглашенных, прошу удалиться, поблагодарив их за участие, и оставляю только членов правительства и уже объясняю им про политику партии в деревне, как говорили в советские времена. То есть, указываю на отдельные недостатки в их работе".

По мнению Медведева, "очень важно поддерживать командный дух". "Мы регулярно собираемся на различных площадках. Есть институт Сбербанка - полезное место, где масса интересных семинаров прошло, обсуждений, это товарищеское обсуждение, товарищеская работа, общение, как принято сейчас говорить, тим билдинг", - рассказал глава кабинета министров. Он добавил, что члены правительства также встречаются в Сколково и "просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечают".

"Спортом все [министры] занимаются. Надеюсь, допинг не принимают перед этим", - в шутку заметил Медведев. Премьер уточнил, что сам занимается спортом каждый день, "поскольку без полноценной, достаточно длинной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон стоп весь день, а рабочий день у нас всех очень длинный". "Поэтому считаю, что спортом должен заниматься каждый член правительства и не только - каждый гражданин в нашей стране", - сказал глава кабинета министров.

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