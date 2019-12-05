{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о защите воинской корреспонденции

В частности, согласно документу, при доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Киргизской Республики о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в Бишкеке 28 марта 2019 года.

Документом предусмотрено создание правовой основы для сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Киргизии. Согласно тексту, "воинская корреспонденция, доставляемая в соответствии с настоящим соглашением, является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию".

"Пограничные органы государства стороны, на территорию которого доставляется воинская корреспонденция, во внеочередном порядке осуществляют пропуск через государственную границу фельдъегерей", - сказано в соглашении. При этом погранслужбы Киргизии и РФ имеют право провести поверку корреспонденции при помощи технических средств в случае наличия серьезных оснований полагать, что она содержит оружие, наркотики и приспособления для их применения и изготовления или иные предметы, запрещенные к ввозу или вывозу.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие. Порядок его хранения, ношения, использования и применения физической силы фельдъегерями определяется законодательством государства пребывания и международными договорами.

Фельдъегеря имеют право для передвижения использовать гражданские самолеты, поезда и автомобильный транспорт. Страной пребывания им гарантирована защита и личная неприкосновенность, они не подлежат аресту или задержанию. Все спорные вопросы, связанные с реализацией соглашения, решаются путем переговоров и консультаций. Совместные совещание представителей уполномоченных органов должны проводиться не менее одно раза в два года или по мере необходимости.

Теги
КиргизияРоссия
Реклама на ТАСС
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют вступать в гонку вооружений с НАТО
Как отметил глава МИД РФ, решение о рекордном наращивании военных бюджетов стран - членов НАТО говорит о том, что Североатлантический альянс хочет доминировать в мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС