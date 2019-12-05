Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о защите воинской корреспонденции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Киргизской Республики о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в Бишкеке 28 марта 2019 года.

Документом предусмотрено создание правовой основы для сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Киргизии. Согласно тексту, "воинская корреспонденция, доставляемая в соответствии с настоящим соглашением, является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию".

"Пограничные органы государства стороны, на территорию которого доставляется воинская корреспонденция, во внеочередном порядке осуществляют пропуск через государственную границу фельдъегерей", - сказано в соглашении. При этом погранслужбы Киргизии и РФ имеют право провести поверку корреспонденции при помощи технических средств в случае наличия серьезных оснований полагать, что она содержит оружие, наркотики и приспособления для их применения и изготовления или иные предметы, запрещенные к ввозу или вывозу.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие. Порядок его хранения, ношения, использования и применения физической силы фельдъегерями определяется законодательством государства пребывания и международными договорами.

Фельдъегеря имеют право для передвижения использовать гражданские самолеты, поезда и автомобильный транспорт. Страной пребывания им гарантирована защита и личная неприкосновенность, они не подлежат аресту или задержанию. Все спорные вопросы, связанные с реализацией соглашения, решаются путем переговоров и консультаций. Совместные совещание представителей уполномоченных органов должны проводиться не менее одно раза в два года или по мере необходимости.