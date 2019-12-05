МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.

"В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно, но идеализировать Советский Союз не надо, это было очень сложное государство, - заявил он в интервью российским телеканалам. - Молодежь порой говорит, что хочет там очутиться. Но где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? [Молодые] люди даже представить себе не могут, что ведь практически ничего не было, даже в таком городе, как Ленинград".

Медведев добавил, что "абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить, современной молодежи там было бы крайне неуютно".