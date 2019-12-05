Медведев: в обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что политические разногласия нельзя решать на площадях.

Говоря о летних акциях протеста в Москве в интервью российским телеканалам, председатель правительства констатировал, что в обществе есть "мощный запрос на справедливость, этот запрос вылился в том числе в различные акции". По его оценке, "это совершенно нормально".

При этом глава кабинета министров подчеркнул: "Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение - это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами".

Медведев также заявил о необходимости тщательно разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.

"В каждом конкретном случае нужно просто досконально разбираться, здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное", - сказал председатель правительства.