Лавров призвал ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации на Балканах

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Балканах требует повышенного внимания ОБСЕ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ в Братиславе.

"Повышенного внимания требует непростая ситуация на Балканах. Полевые присутствия ОБСЕ не должны использоваться для решения задач евроатлантической интеграции стран региона, недопустимы какие-либо действия в нашей организации, нарушающие резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН. Важно помнить, что деятельность исполнительной структуры ОБСЕ, в том числе ее институтов, должна быть ориентирована на благо всех государств-участников. Только на принципах взаимного уважения, баланса интересов можно полностью раскрыть заложенный в ОБСЕ масштабный, созидательный потенциал", - сказал министр.

Венский документ ОБСЕ

Москва не считает целесообразным модернизацию Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, учитывая, что страны Запада проводят политику агрессивного сдерживания России, добавил глава МИД РФ.

"В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное сдерживание нашей страны, мы не видим никакого смысла рассуждать о модернизации Венского документа 2011 года", - сказал Лавров.

Министр отметил, что ОБСЕ должна активнее бороться с угрозами терроризма и наркотрафика. При этом он обратил внимание на качественную проработку организацией проекта по энергетическому сотрудничеству и цифровым инновациям.

"Потенциал ОБСЕ особенно востребован для решения острых гуманитарных проблем. Напомню, что в Латвии и Эстонии сохраняется позорный феномен безгражданства, - добавил он. - На Украине русский язык, на котором говорит большая часть населения, подвергается грубой дискриминации, продолжаются гонения и на каноническую Украинскую православную церковь. Ряд стран грубо нарушает взятые на себя обязательства по обеспечению свободы СМИ и равного доступа к информации".

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.