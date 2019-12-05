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Лавров: РФ рассчитывает, что встреча в Париже придаст импульс реализации мира в Донбассе

Глава МИД РФ отметил, что Москва поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что саммит в "нормандском формате" 9 декабря в Париже придаст импульс мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ОБСЕ в Братиславе.

"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации мира. Ключевым элементом урегулирования - от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул он.

Как отметил Лавров, Россия поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. "Ожидаем публикации честных докладов этой миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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