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МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата

В ведомстве заявили, что этот шаг является зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата
Посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нота об объявлении советника посольства Болгарии в России персоной нон грата вручена послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре этого года российского дипломата", - указывается в документе.

Болгария 29 октября объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже.

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